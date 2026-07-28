Более 130 партий сомнительного хлеба и кондитерки изъяли в Рязанской области

В Рязанской области нашли 137 партий хлеба и сладостей без маркировки. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области в 2026 году из оборота изъяли 137 партий хлебобулочных и кондитерских изделий, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты проверили 657 проб продукции по физико-химическим, микробиологическим, радиологическим показателям и на наличие ГМО.

По данным ведомства, основные причины забраковки - отсутствие маркировки, по которой невозможно определить изготовителя, дату выработки и срок годности, а также отсутствие товаросопроводительных документов для прослеживаемости.

Доля нестандартных проб по микробиологии составила 0,9%.