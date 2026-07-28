Замначальника рязанского МЧС Александр Воробьев оставил службу

Замначальника рязанского МЧС Александр Воробьев ушел на пенсию

Александр Воробьев, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области, завершил службу 27 июля, в день своего 55-летия, сообщает ведомство. В этот день он попрощался со знаменем.

«Когда я был подчиненным, у меня всегда были грамотные и хорошие командиры. А когда был командиром - грамотные и хорошие подчиненные. Для меня была огромная честь служить с вами», - обратился он к присутствующим.

Как отметили в ведомстве, Воробьева запомнили заботливым начальником, ему пожелали достойной новой главы жизни.