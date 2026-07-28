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НовостиОбщество28 июля 2026 6:03

Замначальника рязанского МЧС Александр Воробьев оставил службу

Первый заместитель начальника Главного управления попрощался со знаменем в торжественной церемонии
Источник:kp.ru
Замначальника рязанского МЧС Александр Воробьев ушел на пенсию

Замначальника рязанского МЧС Александр Воробьев ушел на пенсию

Александр Воробьев, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области, завершил службу 27 июля, в день своего 55-летия, сообщает ведомство. В этот день он попрощался со знаменем.

«Когда я был подчиненным, у меня всегда были грамотные и хорошие командиры. А когда был командиром - грамотные и хорошие подчиненные. Для меня была огромная честь служить с вами», - обратился он к присутствующим.

Как отметили в ведомстве, Воробьева запомнили заботливым начальником, ему пожелали достойной новой главы жизни.