В Рязани ищут подрядчика для спасения исторической гимназии начала XX века

Здание построено в стиле модерн и является объектом культурного наследия. Фото из рабочей документации ООО «ФСтрой».

На проведение первоочередных противоаварийных мероприятий в школе №1 имени В.П. Екимецкой выделено 167,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Здание, расположенное на улице Горького, 51, является объектом культурного наследия регионального значения.

Согласно акту техосмотра, фундаменты, кровля и участки фасадов находятся в аварийном состоянии. Подрядчику предстоит провести реставрацию фундамента, крыши и фасада, очистить поверхности, восстановить архитектурные детали, а также благоустроить и озеленить территорию.

Работы необходимо завершить до 31 декабря 2027 года. Прием заявок на участие в электронном аукционе завершился 27 июля 2026 года.

Трехэтажное здание гимназии было построено в 1903–1908 годах в стиле рационального модерна по проекту губернского архитектора Михаила Бергера. Гимназия открыта на средства Веры Екимецкой – дочери земского врача, которая превратила частное училище в одну из первых женских гимназий Рязани.