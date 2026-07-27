Две тонны малины и смородины купили рязанцы на ярмарках выходного дня

В Рязани на ярмарках продали 2 тонны ягод. Фото: Правительство Рязанской области.

В субботу на продовольственных ярмарках в Рязани спросом среди сладкого урожая пользовалась черная смородина и малина – было реализовано 2 тонны этих ягод. Всего же местные производители представили широкий ассортимент продукции: покупатели приобрели 44,4 тонны мяса, полуфабрикатов и колбас, 3,5 тонны молочных продуктов, 3,2 тонны хлебобулочных изделий, а также тонну картофеля и 2 тонны овощей. Кроме того, горожане смогли запастись медом и рыбой.

В торговле участвовали 140 рязанских производителей, включая фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.

Ярмарки выходного дня традиционно проходят по субботам на нескольких площадках: у УРТ на ул. Дзержинского, перед ЦНТИ на ул. Крупской, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «Европа» на ул. Новоселов и возле ТЦ «КИТ» на ул. Станкозаводской.