В Дашково-Песочне и у Кремля зафиксированы многократные превышения ПДК вредных веществ в воздухе Рязани

ПДК сероводорода было превышено более чем в 5 раз, оксида углерода – почти в 5 раз.

На прошедшей неделе Министерство природопользования Рязанской области выявляло превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязнителей в воздухе два дня подряд.

20 июля стационарный пост в районе Дашково-Песочня показал превышение концентрации сероводорода. Максимальный уровень составил 1,64 ПДКмр. На следующий день там же было зафиксировано значительное ухудшение показателей - концентрация сероводорода достигла 5,32 ПДКмр.

21 июля отклонение от нормы было выявлено и в центре города – стационарный пост в районе Рязанского Кремля зафиксировал превышение ПДК по оксиду углерода – 4,99 ПДКмр.

Рязанцы активно жаловались на неприятный запах в разных районах города. В Минприроды отметили, что понимают обеспокоенность жителей качеством воздуха. «В данном направлении работы мы тесно взаимодействуем с федеральными надзорными органами и природоохранной прокуратурой », – сообщили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что полномочия по экологическому контролю разделены между структурами, а крупные промышленные предприятия находятся под федеральным надзором.