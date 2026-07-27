Рязанцы могут высказаться по застройке Центрального рынка на публичных слушаниях

Что появится на месте Центрального рынка в Рязани - сквер или многоэтажка? Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани проведут публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план города. Соответствующее постановление подписала председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. Речь идет о проекте изменений зонирования участка на пересечении улиц Спартаковская и Кудрявцева (территория бывшего Центрального рынка).

С 27 июля по 13 августа проект и все материалы к нему мэрия должна разместить для ознакомления. Сами слушания назначены на 13 августа в 18:30 в здании администрации на Введенской, 107 (кабинет 219).

Итоги публичных слушаний подведут до 3 сентября.