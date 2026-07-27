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НовостиОбщество27 июля 2026 11:35

Обрабатывает сложную оптику перед операцией. Рязанский онкодиспансер рассказал о плазменной стерилизации инструментов

Рязанский онкодиспансер рассказал о плазменной стерилизации инструментов
Источник:kp.ru
В рязанском онкодиспансере инструменты стерилизуют плазмой

В рязанском онкодиспансере инструменты стерилизуют плазмой

В онкодиспансере Рязанской области ежедневно сотни медицинских инструментов проходят высокотехнологичную обработку на плазменном стерилизаторе, сообщает медучреждение. Сотрудники центрального стерилизационного отделения обеспечивают полный цикл: мойку, дезинфекцию, стерилизацию и упаковку.

В онкодиспансере отметили, что ключевое оборудование - плазменный низкотемпературный стерилизатор. В отличие от паровых установок, он работает при температуре до 50 градусов и бережно обрабатывает сложную оптику, электронику и деликатные инструменты для эндоскопии. Технология использует пары пероксида водорода и низкотемпературную плазму - риск повреждения точных приборов исключен.

После полного цикла каждый инструмент упаковывают в специальные одноразовые пакеты. На них наносят индикатор контроля качества, дату обработки и подпись ответственного сотрудника.

«Эта невидимая ежедневная работа является фундаментом безопасности лечебного процесса и неотъемлемой частью оказания качественной медицинской помощи», - говорится в сообщении.