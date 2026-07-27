Третьи сутки длятся отключения света в Ряжске. Энергетики связали это с невосстановленными сетями РЖД

Электроснабжение в городе осуществляется в условиях ремонтной схемы. Фото: Александр ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

С 25 июля значительная часть Ряжска вновь осталась без света. Местные жители сообщают, что это уже как минимум третье подобное отключение за последнее время. Горожане жалуются, что из-за отсутствия электричества размораживаются холодильники, портятся продукты.

«Мы уже третий день без электричества, просто издевательство какое-то, холодильник течёт, продукты пропадают, в энергосети звонить бесполезно - постоянно занято», - жалуются 27 июля местные жители губернатору.

В АО «РОЭК» пояснили, что отключения 25 и 26 июля были связаны с повреждениями на сетях компании, ОАО «РЖД» и частных владельцев. Энергетики восстанавливали подачу электроэнергии круглосуточно, однако неблагоприятная погода провоцировала повторные аварии. Сейчас город запитан по ремонтной схеме, так как после урагана начала месяца нормальная работа сетей РЖД до сих пор не восстановлена. Это лишает энергетиков возможности использовать резервные маршруты и значительно затягивает ремонтные работы.