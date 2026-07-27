Проблему потопов на Касимовском и Муромском шоссе в Рязани будут решать новым самотечным трубопроводом

Существующая система ливневой канализации не справляется с потоками воды. Фото: скриншот видео Евгении Ковалевой.

В администрации Рязани пообещали сделать самотечный трубопровод на Муромском шоссе. Это следует из ответа чиновников на сообщение горожан о потопе.

«Мы поплыли! После каждого дождя – потоп. Пока устанавливали ливневки, создали неудобства, а теперь – молчание и бездействие», – пожаловались жители дома №67к3 по Касимовскому шоссе.

В администрации города пояснили, что ремонт ливневой канализации вдоль Муромского шоссе ведется целенаправленно. Ключевым решением станет создание нового самотечного трубопровода. Он разделит потоки, и ливневые стоки пойдут отдельно от воды из местного ручья. Это должно ликвидировать застои воды и засор старой трубы, которые провоцируют подтопления.