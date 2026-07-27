«Для угощения членов комиссии»: задержан мошенник, выманивавший у сотрудников рязанских учреждений деньги на конфеты для госконтролеров

Рецидивист представлялся проверяющим, сотрудники рязанских учреждений верили и переводили деньги.

Полиция задержала 37-летнего жителя Ульяновска, подозреваемого в серии мошенничеств, построенных на легенде о визите государственной комиссии в образовательные и спортивные учреждения. Рецидивист звонил в учреждения Рязани и Пронска, представляясь проверяющим, и требовал перевести деньги на конфеты и печенье для встречи инспекторов. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Первой жертвой стала 60-летняя сотрудница образовательного учреждения в Пронске. Поверив в скорый приезд контролеров, женщина перечислила на указанный счет 55 тыс. рублей, предназначенные для организации приема высоких гостей. Позже обман вскрылся. Аналогичным способом 34-летняя секретарь спорторганизации в Рязани лишилась 43 тыс. рублей.

Ранее судимый за кражи и грабеж мужчина арестован. Следствие полагает, что он обзванивал учреждения по всей стране. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Полиция устанавливает другие эпизоды.