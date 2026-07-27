Цепное столкновение: мотоциклист погиб в ДТП с пятью машинами на трассе в Рязанской области

Грузовик устроил смертельное ДТП с пятью машинами на М-5.

В Шиловском районе на 285-м километре трассы М-5 «Урал» в ДТП с пятью машинами погиб водитель мотоцикла, сообщает УМВД России по Рязанской области. Авария произошла 24 июля около 12:15.

По предварительным данным, 54-летний водитель грузовика Ford из Нижегородской области не справился с управлением и врезался в остановившийся на перекрестке мотоцикл Irbis KN200 под управлением 59-летнего местного жителя. От удара мотоцикл отбросило на стоящий впереди Hyundai, тот отлетел на Lexus, а Lexus - на Kia. Всего в ДТП оказались пять транспортных средств.

Мотоцикл, Hyundai, Lexus и Kia столкнулись на М-5 - водитель мотоцикла погиб.

В результате дорожного происшествия мотоциклист погиб на месте. Водитель Hyundai получил травмы - сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место до скорой, наложили ему повязки из укладки первой помощи. Затем бригада скорой доставила пострадавшего в больницу. Полиция выясняет обстоятельства аварии.