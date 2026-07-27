Кочергой избив родную сестру, рязанец отделался 350 часами обязательных работ

Мужчина с судимостью избил сестру кочергой в Михайловском районе. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Михайловском районе суд вынес приговор 45-летнему мужчине, который избил сестру кочергой, сообщает прокуратура Рязанской области. По данным ведомства, дебошир уже имел судимость за подобное преступление.

Как установили следствие и суд, в апреле 2026 года пьяный рязанец поссорился с сестрой, схватил кочергу и несколько раз ударил ее по голове и телу. В результате нападения женщине понадобилась медицинская помощь.

Суд назначил подсудимому 350 часов обязательных работ.