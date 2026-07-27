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НовостиПроисшествия27 июля 2026 8:12

Кочергой избив родную сестру, рязанец отделался 350 часами обязательных работ

Кочергой избив родную сестру, рязанец получил 350 часов обязательных работ
Источник:kp.ru
Мужчина с судимостью избил сестру кочергой в Михайловском районе.

Мужчина с судимостью избил сестру кочергой в Михайловском районе.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Михайловском районе суд вынес приговор 45-летнему мужчине, который избил сестру кочергой, сообщает прокуратура Рязанской области. По данным ведомства, дебошир уже имел судимость за подобное преступление.

Как установили следствие и суд, в апреле 2026 года пьяный рязанец поссорился с сестрой, схватил кочергу и несколько раз ударил ее по голове и телу. В результате нападения женщине понадобилась медицинская помощь.

Суд назначил подсудимому 350 часов обязательных работ.