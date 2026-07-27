Рейды силовиков в Рязанской области выявили 14 миграционных нарушений

В Рязанской области полиция выявила 14 нарушений миграционного законодательства. Фото: УМВД России по Рязанской области.

Полиция провела масштабные рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства, сообщает УМВД России по Рязанской области. Силовики проверили объекты общественного питания, торговые точки и гостиницы с хостелами.

Всего полицейские выявили 14 административных нарушений. Среди них:

- незаконный въезд и пребывание;

- работа без разрешения;

- поддельные документы при постановке на миграционный учет.

Кроме того, полицейские выявили два факта, когда юридическое лицо не выполнило обязанности по миграционному учету иностранцев. Еще один случай - компания предоставила жилье иностранцу, который находился в России с нарушением. Четыре факта - незаконное привлечение иностранцев к работе. Рейды продолжаются.