«Уверяем, делаем все возможное…» Минтранс высказался о дороге от Скопина до границ с Михайловским округом

Минтранс Рязанской области: дорога от Скопина до Михайловского округа требует полноценного ремонта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Скопинский участок дороги Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин – Милославское требует полноценного ремонта от Скопина до границы с Михайловским округом. В этом признались чиновники минтранса Рязанской области, отвечая на жалобу жителей на канале губернатора Павла Малкова.

«Показали бы дорогу Скопин – Горлово – Богослово - граница с Михайловским округом. С апреля хвалитесь ямочным ремонтом, который никак не доделают. Да и где сделано, половина ям пропущено. В Богослове совсем убитая дорога…» - пожаловалась рязанка.

«На данный момент мы прорабатываем возможность проведения ремонта в перспективе, а для обеспечения объекта финансированием в 2027 году подали заявку на участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Ожидаем подведения итогов в IV квартале этого года. Уверяем вас, что делаем все возможное, чтобы скорее привести трассу в порядок. Во II квартале приступили к ямочному ремонту. В этом квартале работы продолжаем», - заверили власти.