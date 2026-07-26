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НовостиПроисшествия26 июля 2026 10:25

Контрактника из Рязани осудили за сопротивление командиру и неявку в часть

Военнослужащий почти год не являлся на службу, а позже с группой лиц применил насилие к командиру
Источник:kp.ru
Контрактник в Рязани применил насилие к начальнику и получил семь лет.

Контрактник в Рязани применил насилие к начальнику и получил семь лет.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанском гарнизонном военном суде вынесли приговор военнослужащему-контрактнику, сообщает пресс-служба суда. Мужчину признали виновным по двум статьям: неявка на службу более месяца во время мобилизации и сопротивление командиру с группой лиц с применением насилия.

Суд установил, что военнослужащий с 22 апреля 2024 года по 27 марта 2025 года не являлся на службу без уважительных причин. А 3 мая 2025 года, будучи прикомандированным к другой части, вместе с другими военнослужащими, напал на командира.

Суд признал военного виновным и приговорил к лишению свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, контрактника лишили воинского звания.

Приговор не вступил в силу, его можно обжаловать.