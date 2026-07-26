Увеличилась сумма иска к разработчику проекта троллейбусной линии в Рязани

Сумма взыскания по контракту на Новоселов увеличилась на 23 тыс. рублей. Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

Сумма взыскания по контракту на проектирование троллейбусной линии в Рязани увеличилась до 1,45 млн рублей, сообщает Арбитражный суд Рязанской области. Администрация города подала иск к петербургскому ООО «Контактная сеть» на 1,42 млн рублей, затем увеличила требования на 23,5 тыс. рублей.

Спор касается муниципального контракта от 30 августа 2024 года на разработку проектной документации для строительства троллейбусной линии по улице Новоселов - от дома №40 до дома №60. Подрядчик затянул сроки, за что заказчик начислил неустойку.

Подрядчик ООО «Контактная сеть» попросила суд снизить штрафные санкции, но администрация возражает.

Судебное заседание отложили на 22 сентября с учетом отпускного графика судейского состава. Сторонам предстоит представить дополнительные документы и расчеты.