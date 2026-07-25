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НовостиОбщество25 июля 2026 12:20

Зачем Рязань братается с Самаркандом: города намерены подписать меморандум о побратимских отношениях

Рязань намерена стать городом-побратимом Самарканда
Источник:kp.ru
Города готовят меморандум о побратимстве.

Города готовят меморандум о побратимстве.

Фото: Айна УТИБАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рязанская делегация планирует подписать меморандум об установлении побратимских отношений с Самаркандом в рамках форума городов-побратимов.

Как отметила глава муниципального образования, председатель гордумы Татьяна Панфилова, стороны рассчитывают на плодотворное сотрудничество в культуре, туризме, образовании, бизнесе и инвестициях. «Мы готовы представить возможность для взаимодействия Самарканда и Рязани, и надеемся на взаимные отношения», – прокомментировала она.

После подписания документа рязанская сторона намерена приглашать представителей узбекского города к участию в различных мероприятиях. Предполагается выстроить взаимодействие между структурными подразделениями – от инвестиционных и бизнес-структур до сфер здравоохранения и образования. «Мы строим все это для того, чтобы наша молодежь дружила и строила новое гармоничное общество», – объяснила глава муниципального образования.

История продолжается с 2021 года, когда в ходе визита рязанской делегации в Узбекистан стороны обсудили перспективы официального признания Рязани и Самарканда городами-побратимами.