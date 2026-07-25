На Соборной в Рязани начали восстанавливать объект культурного наследия - жилой дом середины XIX века

Современное состояние объекта культурного наследия, который начали реставрировать. Фото: Госстройнадзор Рязанской области.

В Рязани ведутся масштабные работы по восстановлению объекта культурного наследия – жилого дома середины XIX века, расположенного на улице Соборной. Объект, возведенный в третьей четверти XIX столетия, является ярким образцом рязанской застройки того периода.

Специалисты уже приступили к проверке и укреплению фундаментов, а также к реставрации стен и перекрытий. В рамках проекта, стартовавшего в 2026 году, зданию полностью вернут исторический облик: будут восстановлены фасады и интерьеры, при этом современные инженерные решения интегрируют в архитектуру здания. Особое внимание уделят сохранению уникальных конструктивных элементов.