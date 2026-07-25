Рязанцы активно жалуются в прокуратуру на судебных приставов и ЖКХ

Надзорное ведомство отчиталось об итогах рассмотрения жалоб рязанцев.

За прошедшую неделю в прокуратуру Рязанской области поступило 643 обращения граждан. Разрешено 251 заявление.

Наибольшее число жалоб касалось действий судебных приставов (50) и сферы ЖКХ (46). Также жители сообщали о проблемах безопасности дорожного движения (19 обращений).

Показательный случай – на личном приеме прокурора мать ребенка-инвалида сообщила об отсутствии пандуса в подъезде. Проверка показала, что установка обычного пандуса невозможна из за крутизны марша, но технически реально смонтировать вертикальную подъемную платформу. Прокуратура направила иск в суд, восстановление прав взято на контроль.