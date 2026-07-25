В Рязанской области планируют создать комитет по теробороне и защите объектов

Комитет займется разработкой планов теробороны, ведением перечня защищаемых объектов, созданием мобилизационного резерва и взаимодействием с военными структурами.

Представлен проект постановления о создании нового исполнительного органа – комитета по территориальной обороне и защите объектов региона. В случае принятия документа комитет станет органом специальной компетенции, ответственным за реализацию госполитики в области теробороны, а также за координацию охраны важных объектов - систем жизнеобеспечения, транспорта, связи, энергетики и объектов повышенной опасности.

Ключевые цели комитета согласно проекту:

- разработка и обеспечение мероприятий теробороны;

- реализация полномочий губернатора по проведению мер теробороны на территории Рязанской области и дополнительных мер противодействия угрозам с использованием БПЛА;

- координация, контроль и методическое сопровождение защиты важных объектов.

В функции комитета войдет взаимодействие с федеральными и региональными органами, военными комиссариатами и штабом Московского военного округа. Предусмотрено ведение перечня важных объектов, разработка планов теробороны, создание мобилизационного резерва и мобильных огневых групп для защиты от средств воздушного нападения.

Председателя комитета назначит губернатор. Финансирование планируется за счет областного бюджета.