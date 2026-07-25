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НовостиОбщество25 июля 2026 8:25

В Рязанской области действует компенсация аренды жилья для молодых родителей. Кому положено и сколько можно вернуть

Около 80 рязанских семей получили компенсацию за аренду жилья с начала 2026 года
Источник:kp.ru
Молодым семьям возмещают до 75% арендной платы - максимум 18 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

Молодым семьям возмещают до 75% арендной платы - максимум 18 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года компенсацией части затрат на аренду жилья воспользовались порядка 80 семей с детьми в Рязанской области.

Выплата предоставляется семьям, где возраст супругов или единственного родителя не превышает 35 лет.

Размер компенсации зависит от количества детей: при рождении первого ребенка государство возмещает 50% стоимости аренды, но не более 10 тысяч рублей ежемесячно. Если в семье появляется второй или последующий ребенок, доля компенсации увеличивается до 75%, а максимальная сумма выплаты достигает 18 тысяч рублей.