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НовостиОбщество25 июля 2026 7:49

«Раскопки планируем начать на следующей неделе»: рязанский «Водоканал» сообщил о сроках устранения коммунальной аварии на Вокзальной

Ликвидацию прорыва на Вокзальной в Рязани планируют начать на следующей неделе
Источник:kp.ru
МП «Водоканал» пообещал приступить к ликвидации аварии в середине следующей недели.

МП «Водоканал» пообещал приступить к ликвидации аварии в середине следующей недели.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На страницу губернатора в соцсетях поступила жалоба от горожан. Они сообщают, что почти неделю течет вода по улице Вокзальной, но городские службы никаких действий не предпринимают. «Обращались к вам – как обычно, никакой реакции», – возмущаются рязанцы.

В МП «Водоканал города Рязани» отреагировали на обращение, пояснив, почему ремонт до сих пор не начат. Проблема с течью находится на контроле муниципального предприятия. «Из-за сложного расположения места прорыва, большого объема подземных коммуникаций, необходимости полного отключения значительного числа абонентов и изменения схемы движения транспорта работы требуют серьезной подготовки», – пояснили коммунальщики.

При этом в Водоканале заверили, что «раскопки планируют начать уже на следующей неделе» – ориентировочно со вторника на среду.