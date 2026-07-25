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НовостиПроисшествия25 июля 2026 6:47

Над Рязанской областью сбиты пять БПЛА, обломками поврежден забор частного дома

В Рязанской области обломки БПЛА повредили забор частного дома, пострадавших нет
Источник:kp.ru
За ночь в 22 регионах России сбивали БПЛА, в том числе – пять в Рязанской области.

За ночь в 22 регионах России сбивали БПЛА, в том числе – пять в Рязанской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение ночи с 24 на 25 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ. В числе субъектов, где велась работа по ликвидации БПЛА, названа Рязанская область.

Губернатор региона уточнил, что минувшей ночью над областью сбиты пять беспилотников. В результате падения обломков поврежден забор частного домовладения. По предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные службы продолжают работу на месте.