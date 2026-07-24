Опубликован рейтинг управляющих компаний Рязани за второй квартал 2026 года

Обнародован обновленный рейтинг управляющих компаний Рязани по итогам работы во 2-м квартале 2026 года. Места распределялись на основе 12 ключевых показателей эффективности. При составлении списка учитывались мнения горожан – голосование проходило с 1 по 15 июля.
В топ-10 лучших УК Рязани вошли:
– ООО УК «СК-ЭКСПЛУАТАЦИЯ»,
– ООО УК «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ЖКХ»,
– ООО «УК «ВИШНЕВЫЕ САДЫ»,
– ООО «УК ГОРОДОК-СЕРВИС»,
– ООО УО «ГОРОЖАНИН»,
– ООО КА «ИРБИС»,
– ООО «ЖИЛСЕРВИС РЯЗАНЬ»,
– ООО «УК «МЕРВИНСКИЙ»,
– ООО УК «ИСКРА»,
– ООО «РЯЗАНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ».
Замкнули рейтинг по итогам второго квартала: ООО «ТРБС», ООО «УК ЦЕНТР» и ООО «МОЛОДЕЖНЫЙ».
При распределении мест особое внимание уделялось наличию предписаний от Госжилинспекции и оперативности их устранения, отсутствию долгов перед поставщиками ресурсов, полноте данных в ГИС ЖКХ, а также использованию цифровых инструментов для собраний собственников и платформ обратной связи.