Сроки ремонта вокзала Рязань-1 пока не определены

Вокзал Рязань-1 отремонтируют, но когда - пока не ясно.

Сроки капитального ремонта вокзального комплекса Рязань-1 пока не определены, сообщает «РЖД-Партнер». Чиновники правительства Рязанской области, мэрии и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве, но сначала стороны разработают проект модернизации.

В планах: обновить здание, улучшить навигацию, создать безбарьерную среду, благоустроить и озеленить прилегающую территорию, внедрить современные инженерные решения, организовать удобные подъезды и пешеходные подходы.

«Сроки начала и завершения работ будут определены после разработки проектной документации», - говорится в сообщении.

В мае 2026 года сообщалось, что капитальный ремонт вокзала «Рязань-1» начнется в 2026 году, а кассы и второй этаж обновят в 2027 году.