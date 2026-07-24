Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 13:33

На фестивале «Киногородок» покажут фильмы рязанских студий и проведут кастинг

Кинофестиваль состоится на площадках Рязанской ВДНХ
Источник:kp.ru
Фестиваль регионального кинематографа пройдет 25 июля. Фото: https://vdnh-rzn.ru/billboard/56

Фестиваль регионального кинематографа пройдет 25 июля. Фото: https://vdnh-rzn.ru/billboard/56

В субботу Торговый городок станет центром рязанского кинематографа. В рамках проекта «Фестивальное лето» развернется «Киногородок» – событие для всех любителей киноискусства.

Зрители увидят картину «Маховик времени» от рязанской студии «Юнмедиа Family», ленту «Привет, Медведь!» от Исторического музея и короткометражки Владимира Грозного «Дема» и «Весовщик» о судьбах рязанцев. Тут же пройдет кастинг в новый проект «Однажды в школе…» от «Юнмедиа».

Завершится вечер концертом групп «Содад», «Доминанта» и «Гангстеры».