На фестивале «Киногородок» покажут фильмы рязанских студий и проведут кастинг

Фестиваль регионального кинематографа пройдет 25 июля. Фото: https://vdnh-rzn.ru/billboard/56

В субботу Торговый городок станет центром рязанского кинематографа. В рамках проекта «Фестивальное лето» развернется «Киногородок» – событие для всех любителей киноискусства.

Зрители увидят картину «Маховик времени» от рязанской студии «Юнмедиа Family», ленту «Привет, Медведь!» от Исторического музея и короткометражки Владимира Грозного «Дема» и «Весовщик» о судьбах рязанцев. Тут же пройдет кастинг в новый проект «Однажды в школе…» от «Юнмедиа».

Завершится вечер концертом групп «Содад», «Доминанта» и «Гангстеры».