«Надо свои понты засунуть куда подальше…» Ночной салют на свадьбе в поселке Дягилево перепугал рязанцев

Ночной салют на свадьбе в поселке Дягилево перепугал рязанцев Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночной салют перепугал жителей поселка Дягилево на окраине Рязани. Гневное сообщение появилось в паблике «Дягилево ВКонтакте». По словам местных, праздничный устроили в ночь на 24 июля, в 01:30.

«Подскочили, думали, что нас бомбят… Но нет, это был салют на 2-м Дягилевском проезде. Почему к нам, обычным жителям, нельзя с уважением? Хочешь бахнуть? Бахни хотя бы в девять вечера. Совета цыган это тоже одобряет? Свадьба - это здорово, но мы живем не в спокойное время, надо свои понты засунуть куда подальше», - обратились жители.

В комментариях к посту выяснилось, что грохот от салюта слышали многие жители, в том числе в районе Элеватора.

«Уважаемый Виталий [Мунтьян], проведите пожалуйста беседу, так нельзя. Тем более, ночью. Мы все понимаем, свадьба свадьбой, но уважение должно быть. У нас тоже свадьбы бывают, но мы так не делаем», - обратились люди к председателю городской общественной организации «Совет дягилевских цыган города Рязани».