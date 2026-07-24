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НовостиПроисшествия24 июля 2026 11:13

Тяжелое ДТП в Сараях: 17-летнюю пассажирку эвакуировали реанимобилем в Рязань

Пострадавшую в ДТП в Сараях девушку на реанимобиле доставили в рязанскую ОКБ
Источник:kp.ru
Девушку после ДТП в Сараях увезли в рязанскую ОКБ в критическом состоянии. Фото: Издательство «Пресса».

Девушку после ДТП в Сараях увезли в рязанскую ОКБ в критическом состоянии. Фото: Издательство «Пресса».

Днем 23 июля на автодороге Сапожок – Сараи – Борец – Шацк произошла серьезная авария. По данным Госавтоинспекции, опубликованным издательством «Пресса», виновником столкновения стал 36-летний водитель автомобиля ГАЗель, который проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

Микроавтобус протаранил Hyundai Solaris под управлением 40-летнего жителя села Можары. В результате удара серьезные травмы получила 17-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Девушку с тяжелыми повреждениями доставили в районную больницу.

Главный врач медучреждения Павел Шейдоров сообщил, что состояние пострадавшей при поступлении оценивалось как критическое. Медики приняли решение о необходимости экстренной эвакуации для оказания высокотехнологичной помощи. В тот же день девушку на реанимобили отправили в областную клиническую больницу в Рязани. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты ГИБДД.