Кредит не спас машину: суд конфисковал Hyundai Creta у пьяного рязанца

Залоговый Hyundai изъяли в доход государства у рязанского водителя. Фото: Андрей ГРЕЧАННИК. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани суд конфисковал автомобиль у водителя, осужденного на 300 часов обязательных работ, сообщает прокуратура Рязанской области.

По данным надзорного ведомства, мужчина пьяным сел за руль Hyundai Creta и попался повторно - ранее его уже привлекали за отказ от медицинского освидетельствования.

Суд лишил рязанца прав на два года, но защита пыталась сохранить машину, ссылаясь на то, что она куплена в кредит и находится в залоге. Но суд отклонил эти доводы, заявив, что автомобиль зарегистрирован на осужденного и принадлежит ему.

В итоге Hyundai Creta конфисковали в доход государства.