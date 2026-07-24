ФК «Рязань» объявил об уходе главного тренера Юрия Кулешова

Главный тренер Юрий Кулешов и его помощник Сергей Дубровин покидают ФК «Рязань», сообщает клуб.

Воспитанник рязанского футбола Юрий Кулешов возглавил клуб в январе 2024 года, после нескольких лет работы ассистентом. За полтора сезона под его руководством команда провела 74 матча, одержала 29 побед, 22 раза сыграла вничью и потерпела 23 поражения.

По итогам первого круга сезона 2026 года ФК «Рязань» занимает пятое место из 16 команд.

Клуб поблагодарил тренеров за вклад в результаты, высокий профессионализм и самоотдачу. Имя нового главного тренера пока не называют.