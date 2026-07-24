Студента Жалюка из Рязани осудили на 15 лет за госизмену: передавал Украине важные сведения

Артем Жалюк передавал врагу сведения о рязанских объектах. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Студента Рязанского агротехнологического университета 24-летнего Артема Жалюка приговорили к 15 годам колонии строгого режима за госизмену и публичное оправдание терроризма, сообщает 2-й Западный окружной военный суд.

Как установили следствие и суд, в сентябре 2022 года Жалюк оставил в Telegram комментарий с оправданием терактов - он выступал против СВО и мобилизации. А в декабре 2024-го сам связался с представителем ГУР Минобороны Украины, согласился сотрудничать за деньги и собственноручно написал подтверждение.

До февраля 2025 года он передал куратору сведения о воинской части, где когда-то проходил срочную службу: охране, оружии, пусковых установках, численности солдат-срочников. Затем отправил координаты и видео производственного предприятия в Рязанской области. В дальнейшем он обещал собрать еще больше информации.

Суд приговорил Жалюка к 15 годам колонии строгого режима, штрафу в 200 тысяч рублей, ограничению свободы на год и запрету администрировать сайты и каналы в интернете на три года. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.