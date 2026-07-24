В Рязанской области подожгли бывшее здание СПТУ в Ермише

Училище было ликвидировано в 2012 году. Фото: издательство «Пресса».

В ночь на 24 июля в поселке Ермишь произошел крупный пожар. Сигнал о возгорании двухэтажного здания бывшего среднего профессионально-технического училища поступил в 23:15. Уже через минуту пожарный расчет выехал к месту ЧП на площади Ленина, сообщает издательство «Пресса».

По словам начальника ПЧ-22 Андрея Максимова, причиной случившегося стал поджог. Огонь распространялся стремительно: к тушению привлекли пять единиц техники из Ермиши, Сасова и Кадома. Несмотря на усилия, строение выгорело полностью. Сейчас на месте продолжают работать две единицы техники, ликвидируются последствия горения.

Напомним, когда-то здесь готовили квалифицированных рабочих, позже училище переименовали в ПУ № 37, а в 2012 году ликвидировали.