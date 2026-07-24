Девятилетний велосипедист пострадал под колесами Hyundai Solaris в Рязани

Мальчик пострадал после наезда автомобиля в Рязани. Фото: УМВД России по Рязанской области

23 июля примерно в 11:49 автомобиль наехал на ребенка. ДТП произошло вблизи дома № 5 по улице Пирогова в Рязани, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По предварительной информации 45-летний водитель Hyundai Solaris совершил наезд на девятилетнего велосипедиста.

В результате происшествия мальчика доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Всего за прошедшие сутки в Рязанской области произошло 11 аварий, в которых один человек погиб и 11 человек получили травмы.