Негативно влиял на политическую и социальную стабильность: уроженца Закавказья в Касимовском округе лишили российского гражданства

У натурализовавшегося мигранта из Закавказья изъяли российский паспорт. Фото: УМВД России по Рязанской области.

В Рязанской области завершена очередная процедура лишения гражданства Российской Федерации в отношении уроженца одной из республик Закавказья, проживавшего в Касимовском округе. Решение принято совместно ФСБ и МВД России.

Мужчина получил паспорт гражданина РФ в 2024 году. Однако его действия, по данным ведомств, «негативно влияли на политическую и социальную стабильность в обществе», что стало основанием для применения законодательного механизма прекращения гражданства.

В настоящее время российский паспорт у нарушителя изъят, составлен соответствующий акт. Согласно закону, теперь он обязан покинуть территорию России. Ему предстоит оформить статус лица без гражданства либо вступить в гражданство страны, из которой он приехал.

С 2023 года в Рязанской области процедуре лишения гражданства подвергся 51 человек.