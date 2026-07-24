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НовостиОбщество24 июля 2026 7:41

За неделю мэрия оштрафовала 30 рязанцев за незаконную торговлю

Всего с начала года к ответственности привлекли более 1,1 тыс. человек, общая сумма штрафов превысила 3,1 млн рублей
Источник:kp.ru
Более 1,1 тыс. рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю с начала года.

Более 1,1 тыс. рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю с начала года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани с начала 2026 года к административной ответственности за торговлю и услуги вне установленных мест привлекли уже 1 181 человека, сообщила 24 июля администрация города. Общая сумма наложенных штрафов составила 3,18 млн рублей.

По данным мэрии, неделей ранее число нарушителей составляло 1 151 человек, а сумма штрафов - 3,1 млн рублей. Таким образом, за последние семь дней к ответственности привлекли еще 30 торговцев, которые заплатят в общей сложности около 80 тысяч рублей. Администрация продолжает рейды по выявлению стихийных точек продаж.

За организацию торговли в неположенных местах рязанцам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 10 до 15 тысяч рублей, юрлицам - от 30 до 50 тысяч рублей.

За торговлю в неположенных местах граждане могут отделаться предупреждением или штрафом в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Должностным лицам грозят санкции - от 5 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам - от 30 до 50 тысяч рублей.