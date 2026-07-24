За полгода в Рязани обнаружили 16 фальшивых банкнот

В Рязани чаще подделывают пятитысячные купюры. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области за первое полугодие 2026 года банки обнаружили 16 поддельных банкнот, сообщает региональное отделение Банка России. По данным регулятора, это на 27,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди фальшивок - десять купюр номиналом 5000 рублей и шесть по 1000 рублей. Других российских номиналов и иностранных денег не обнаружили.

В Банке России отметили, чем выше номинал, тем чаще люди проверяют купюры на подлинность - смотрят на водяной знак, защитную нить и тактильные ощущения.

Эксперты напоминают, если банкнота вызывает сомнения, не нужно пытаться с ней расплатиться.

«Отнесите ее в любой банк для проверки - возможно, купюра настоящая, просто ветхая. Если поддельная - специалисты изымут ее из оборота», - говорится в сообщении.