Рязанская прокуратура выявила незаконную вырубку и свалку на Сегденском озере

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения при благоустройстве особо охраняемой природной территории «Сегденское озеро». Проверка проведена по обращению «Экологического Рязанского Альянса».
В ходе совместного выезда со специалистами минприроды региона установлены факты незаконной вырубки лесных насаждений и несанкционированной свалки строительных отходов в границах памятника природы.
Кроме того, прокуратура дала оценку действиям должностных лиц министерства природопользования. Выявлено ненадлежащее рассмотрение обращений граждан по аналогичным фактам и фактическое бездействие чиновников.
Советский районный суд решением от 12.03.2024 по делу № 2а-777/2024 обязал министерство подготовить проект создания охранной зоны для озер Ласковское, Сегденское, Черненькое и Уржинское, однако документы до сих пор не направлены губернатору. Исполнительный лист передан в службу судебных приставов.