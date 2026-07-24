Рязанская прокуратура выявила незаконную вырубку и свалку на Сегденском озере

В июне на Сегденском озере начались работы по благоустройству береговой зоны, которые вызвали вопросы экологов.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения при благоустройстве особо охраняемой природной территории «Сегденское озеро». Проверка проведена по обращению «Экологического Рязанского Альянса».

В ходе совместного выезда со специалистами минприроды региона установлены факты незаконной вырубки лесных насаждений и несанкционированной свалки строительных отходов в границах памятника природы.

Кроме того, прокуратура дала оценку действиям должностных лиц министерства природопользования. Выявлено ненадлежащее рассмотрение обращений граждан по аналогичным фактам и фактическое бездействие чиновников.

Советский районный суд решением от 12.03.2024 по делу № 2а-777/2024 обязал министерство подготовить проект создания охранной зоны для озер Ласковское, Сегденское, Черненькое и Уржинское, однако документы до сих пор не направлены губернатору. Исполнительный лист передан в службу судебных приставов.