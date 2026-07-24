Очевидцев ДТП на Московском шоссе, где погиб велосипедист, ищут в Рязани

На Московском шоссе в Рязани погиб 82-летний велосипедист.

Очевидцев ДТП, в котором погиб 82-летний велосипедист, ищут в Рязани, сообщает Госавтоинспекция Рязанской области. По данным полиции, авария произошла 23 июня около 19:20 напротив дома №5а (ТД «Барс») на Московском шоссе.

Пенсионер на велосипеде столкнулся с маршрутным автобусом КАвЗ под управлением 45-летнего жителя Рязанского округа.

В результате ДТП пожилого велосипедиста госпитализировали с травмами. Через некоторое время он скончался в больнице.

Очевидцев просят обратиться в следственную часть УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, 12, корп. 1.