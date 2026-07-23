Рязанские инженеры создали систему обнаружения дронов без использования радара

Новая разработка видит БПЛА ночью и в тумане, заменяя радар оптико-электронным интеллектом. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания из Рязани представила пассивный комплекс выявления беспилотников, работающий без активного радиолокационного излучения. Разработка объединяет высококонтрастную ТВ-камеру с динамическим диапазоном свыше 130 дБ, тепловизор, лазерный дальномер и нейросеть для автосопровождения целей.

Система обеспечивает круговой обзор за 28 кадров и фиксирует БПЛА размером 1×1 м на дистанции до 8,5 км, а дрон типа DJI Phantom – с 3,4 км.

Уникальной особенностью разработки стал алгоритм нейросетевого отслеживания, работающий на частоте 50 Гц. Все оборудование смонтировано на поворотной платформе, что повышает эффективность системы.