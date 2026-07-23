Подъездные пути к мосту через Оку: границы уточнили, проектирование подорожало, 393 тысячи рублей «потерялись»

Правительство Рязанской области скорректировало проект подъездных путей к мосту через Оку.

Региональное правительство внесло изменения в перечень объектов дорожной инфраструктуры, обеспечивающих подъезд к будущему мосту через Оку. На них направят бюджетные инвестиции в 2026–2029 годах.

Изменения коснулись всех трех участков реконструкции. Скорректированы границы работ: участок трассы Рязань – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш сократился на 36 метров (до отметки 9+692 км), а отрезок дороги Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово, напротив, увеличен на 96 метров (до 1+129 км).

Кроме того, по всем объектам выросли расходы на проектно-изыскательские работы в 2026 году: от 454 тысяч до 2,2 млн рублей в зависимости от участка. Строительные бюджеты на 2027–2029 годы и сроки ввода объектов (2029 год) остались без изменений.

При этом в обновленном документе, очевидно, допущена техническая нестыковка по объекту «ул. Большая». Сумма годовых лимитов составляет 1051,644 млн руб., тогда как в графе «всего» утвержден показатель 1051,251 млн руб. Разница около 393 тыс. рублей, и в предыдущей версии документа цифры сходились.