Сомнительную молочку весом 75 кг обнаружили и изъяли в Рязанской области

Прокуратура нашла 75 кг обезличенной молочки в Михайловском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На молокоперерабатывающем предприятии в Михайловском районе обнаружили 75 кг обезличенной молочной продукции, сообщает прокуратура Рязанской области.

По данным надзорного ведомства, в холодильной камере предприятия хранились товары без маркировки, поэтому проверяющие органы не смогли установить производителя, дату изготовления, срок годности и сопоставить с документами о качестве.

Прокуратура возбудила в отношении генерального директора дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем <…> требований технических регламентов») и направила материалы в Арбитражный суд Рязанской области.

Должностному лицу грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.