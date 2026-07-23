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НовостиОбщество23 июля 2026 14:08

Сомнительную молочку весом 75 кг обнаружили и изъяли в Рязанской области

Прокуратура направила дело в суд
Источник:kp.ru
Прокуратура нашла 75 кг обезличенной молочки в Михайловском районе.

Прокуратура нашла 75 кг обезличенной молочки в Михайловском районе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На молокоперерабатывающем предприятии в Михайловском районе обнаружили 75 кг обезличенной молочной продукции, сообщает прокуратура Рязанской области.

По данным надзорного ведомства, в холодильной камере предприятия хранились товары без маркировки, поэтому проверяющие органы не смогли установить производителя, дату изготовления, срок годности и сопоставить с документами о качестве.

Прокуратура возбудила в отношении генерального директора дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем <…> требований технических регламентов») и направила материалы в Арбитражный суд Рязанской области.

Должностному лицу грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.