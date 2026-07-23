Не по знакомству, а по рекомендации? 84% рязанских работодателей берут на работу «своих»

Работодатели Рязани выбирают родственные связи. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

84% работодателей Рязани лояльны к трудоустройству родственников своих сотрудников. Об этом следует из опроса сервиса SuperJob. Лишь 9% компаний полностью исключают такую возможность.

Чаще всего практику родственного найма применяют на промышленных предприятиях – 91%. В финансовом секторе этот показатель составляет 88%, в логистике – 85%. Высокая доля и в строительстве (83%), тогда как в сферах продаж, IT и услуг она ниже – 78% и 75% соответственно.

Эксперты отмечают, что для многих организаций рекомендация действующего работника становится важным критерием доверия к новичку, особенно в производственной и финансовой сферах, где ценятся надежность и корпоративная культура. При этом жесткий запрет на найм «своих» сохраняется лишь в каждом десятом предприятии города.