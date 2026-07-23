Начался прием заявлений от рязанцев, лишившихся жилья от атаки БПЛА. Пригласят лично по телефону

Рязанцы, лишившиеся жилья после атаки БПЛА 15 мая 2026 года, могут получить единовременную выплату на покупку жилья, сообщает министерство строительного комплекса Рязанской области. Заявления принимают с 23 июля по адресу: улица Полонского, 1/54.
Представители министерства свяжутся с пострадавшими в течение дня и назначат удобное время для посещения. В ведомстве предупредили, что не нужно сообщайть свои персональные данные по телефону. Все сведения граждане заполнят лично при оформлении заявления.