Опубликованы свежие снимки строительства флагманской школы в Мервино

Создается современная школа-интернат для талантливых школьников со всей области. Фото: Госстройнадзор.

В микрорайоне Мервино продолжается строительство образовательного центра для талантливых школьников. Объект станет первым в регионе учреждением такого уровня. О ходе работ сообщили в Госстройнадзоре Рязанской области.

На данный момент полностью готовы каркасы учебного и спального корпусов, центрального блока, актового зала и столовой. Часть зданий уже закрыты тепловым контуром, что позволяет вести внутренние работы: монтаж инженерных коммуникаций и отделку помещений.

Полностью готовы каркасы учебного и спального корпусов. Фото: Госстройнадзор.

Сейчас строители сосредоточены на возведении спортивного блока. Будущие ученики получат полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для игровых видов спорта. Открытие школы планируют во втором квартале 2027 года.