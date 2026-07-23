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НовостиОбщество23 июля 2026 11:53

Опубликованы свежие снимки строительства флагманской школы в Мервино

Большинство корпусов утепляют и готовят к инженерным работам
Источник:kp.ru
Создается современная школа-интернат для талантливых школьников со всей области. Фото: Госстройнадзор.

Создается современная школа-интернат для талантливых школьников со всей области. Фото: Госстройнадзор.

В микрорайоне Мервино продолжается строительство образовательного центра для талантливых школьников. Объект станет первым в регионе учреждением такого уровня. О ходе работ сообщили в Госстройнадзоре Рязанской области.

На данный момент полностью готовы каркасы учебного и спального корпусов, центрального блока, актового зала и столовой. Часть зданий уже закрыты тепловым контуром, что позволяет вести внутренние работы: монтаж инженерных коммуникаций и отделку помещений.

Полностью готовы каркасы учебного и спального корпусов. Фото: Госстройнадзор.

Полностью готовы каркасы учебного и спального корпусов. Фото: Госстройнадзор.

Сейчас строители сосредоточены на возведении спортивного блока. Будущие ученики получат полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для игровых видов спорта. Открытие школы планируют во втором квартале 2027 года.

Здания закрыты теплым контуром, что позволяет рабочим перейти к следующему этапу. Фото: Госстройнадзор.

Здания закрыты теплым контуром, что позволяет рабочим перейти к следующему этапу. Фото: Госстройнадзор.