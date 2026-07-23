Более 5,9 тысяч рязанских семей подали заявки на ежегодную выплату

5,9 тыс. заявлений подали рязанские семьи на ежегодную выплату. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня жители Рязанской области подали уже более 5,9 тыс. заявлений на ежегодную семейную выплату, сообщает рязанское отделение СФР.

По данным ведомства, выплата положена работающим родителям, у которых двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно). При этом заявитель и дети должны быть гражданами России и постоянно жить в стране. В год, предшествующий подаче заявления, родитель должен официально работать и платить подоходный налог. Кроме того, имущество семьи не должно превышать установленный лимит.

Размер выплаты считают так: берут сумму НДФЛ, уплаченную за прошлый год, и вычитают налог по ставке 6% от того же дохода. Право на выплату имеют семьи, где среднедушевой доход не превышает 23 673 рубля (это 1,5 прожиточного минимума в Рязанской области в 2025 году). Выплату не получат те, у кого есть долги по алиментам.