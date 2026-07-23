При пожаре в многоэтажке на Бирюзова погиб один человек, еще один пострадал

Из горящего здания вывели 15 человек. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

23 июля в 11:44 в ГУ МЧС по Рязанской области поступил сигнал о возгорании в квартире на 8-м этаже жилого дома на улице Бирюзова. Пожарным расчетам сначала удалось локализовать пожар, а в 12:37 - полностью его ликвидировать.

На месте происшествия работали 6 единиц спецтехники и 18 человек личного состава. Спасатели эвакуировали 15 жильцов, выведя их из задымленных зон.

К сожалению, не обошлось без жертв. В результате пожара один человек погиб, еще один пострадал. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Причины возгорания устанавливаются.