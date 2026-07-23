Подрядчика «СтройКапиталлГрупп» наказали за ямы на рязанских дорогах

Подрядчика «СтройКапиталлГрупп» наказали за ямы и выбоины на рязанских дорогах.

Компанию «СтройКапиталлГрупп» оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушения на федеральной трассе М-5 «Урал», сообщает Арбитражный суд Рязанской области.

По данным суда, подрядчик отвечал за содержание участка с 279 по 419 километр в Рязанской области.

Во время одной из проверок инспекторы Ространснадзора нашли на трассе ямы и выбоины, поврежденное ограждение, размытые откосы и насыпи, а также сломанные дорожные знаки. На съезде не оказалось знака «Уступите дорогу», а на основной трассе отсутствовали знаки «Обгон запрещен» и «Начало полосы».

Компания уже не раз попадалась на таких нарушениях. Суд отметил, что ямы и отсутствие знаков создавали реальную угрозу для жизни и здоровья водителей, но в качестве смягчающего обстоятельства учел, что подрядчик устранил нарушения после проверки.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.