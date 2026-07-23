Здание бывшего «Детского мира» в центре Рязани выставили на торги. Процесс начался

Здание бывшего «Детского мира» в центре Рязани выставили на торги.

В Рязани на продажу выставили нежилое здание на улице Соборной, 38 - бывший «Детский мир», сообщает «Коммерсантъ Картотека». Объект площадью 4 467 кв. м находится в собственности ООО «Фирма «Детский мир», которое признали банкротом. В настоящее время в отношении компании открыто конкурсное производство.

Инвентаризационная стоимость здания - 5,8 млн рублей (справочная цена), кадастровая - 181,3 млн рублей. По данным картотеки арбитражных дел, процедура банкротства длится с 2018 года, конкурсным управляющим назначен Анатолий Тузов.

В марте 2026 года администрация Рязани заверяла общественность, что делает все возможное, чтобы заставить собственника отремонтировать здание.