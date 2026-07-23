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НовостиПроисшествия23 июля 2026 9:09

Три человека пострадали в столкновении Chevrolet и Lada Granta в Скопине

Всего за прошедшие сутки в Рязанской области в ДТП получили травмы четыре человека
Источник:kp.ru
Три женщины были доставлены в больницу после ДТП в Рязанской области. Фото: УМВД России по Рязанской области

Три женщины были доставлены в больницу после ДТП в Рязанской области. Фото: УМВД России по Рязанской области

Три женщины были доставлены в больницу после ДТП в Рязанской области, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Авария произошла утром 22 июля в Скопине на пересечении улицы Ленина с улицей Рязанская. 70-летний местный житель, управляя автомобилем Chevrolet, столкнулся с Lada Granta, за рулем которой находился 67-летний скопинец.

В результате аварии травмы получили 63-летняя пассажирка Chevrolet и две 55-летние пассажирки Lada Granta. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Всего за прошедшие сутки в Рязанской области произошли две аварии, в которых пострадали четыре человека.