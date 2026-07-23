За полгода диспансеризацию прошли 391 тысяча рязанцев

В Рязанской области подвели итоги диспансеризации за первое полугодие 2026 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Рязанской области подвели итоги диспансеризации за первое полугодие 2026 года. Пост с результатами опубликовал глава регионального минздрава Александр Пшенников.

За шесть месяцев обследования прошли 391 тысяча человек. Самыми частыми заболеваниями стали болезни сердца и сосудов - 13 317 случаев (ишемия, инсульты, гипертония). Эндокринные нарушения диагностировали у 10 882 рязанцев, из них у 2 494 - сахарный диабет. Болезни органов пищеварения выявили в 10 855 случаях (гастриты, язвы, панкреатиты). Кроме того, медики зафиксировали 8 085 новообразований, включая 1 500 онкозаболеваний.

Отдельно Пшенников отметил 7,2 тысячи случаев без четкого диагноза - жалобы на усталость, боли и отклонения в анализах.